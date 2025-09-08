Ratifican la participación de tres afiliados de ATE como querellantes en la causa contra Quiroga

El Tribunal de revisión integrado por los jueces Martín O´Connors y Ricardo Rolón rechazó los planteos de la defensa de Guillermo Quiroga y su ex esposa, Mirta Simone, y confirmó la participación de tres afiliados de ATE como querellantes en la investigación por administración fraudulenta que se lleva adelante en Rawson.

La defensa, representada por Óscar Romero, había cuestionado la resolución de la jueza Eve Ponce, quien en una audiencia previa habilitó como querellantes a los afiliados Claudia Barrionuevo, Analia González y Luciano López, patrocinados por los abogados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría. Romero advirtió que aceptar esta participación abriría la posibilidad de que más de 12 mil afiliados reclamen igual condición.

Sin embargo, los magistrados entendieron que corresponde una interpretación amplia del artículo 98 inciso 1 del Código Procesal Penal, con el objetivo de garantizar la participación de las víctimas en los procesos. En ese sentido, señalaron que limitar la querella solo a la Asociación de Trabajadores del Estado como persona colectiva podría frustrar los derechos de los afiliados, máxime teniendo en cuenta que el propio imputado continúa como máxima autoridad del sindicato y podría influir en la decisión de la entidad de no intervenir en la causa.

Por su parte, los fiscales generales de la UFE – DAP, Julieta Gamarra y Lucas Papini, se opusieron al planteo de la defensa y remarcaron la legitimidad de los denunciantes en su carácter de afiliados, además de la importancia de garantizar su participación en el proceso.

En la audiencia de revisión, Guillermo Quiroga no se presentó, motivo por el cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que en las próximas instancias se ordene su presencia, al considerarla indispensable para el correcto desarrollo de la investigación.

Quiroga y Simone están imputados por el delito de administración fraudulenta continuada, a partir del presunto desvío de fondos del sindicato hacia cuentas particulares de la familia, dinero que habría sido utilizado para pagar tarjetas de crédito y otros gastos personales.