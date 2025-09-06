PYMES del sector energético presentes en la Feria Argentina Oil & Gas 2025



El Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) representará a más de 250 PYMES proveedoras del sector energético en la Feria Argentina Oil & Gas 2025, que se llevará a cabo a partir del próximo lunes en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

Las empresas estarán representadas en el Pabellón GAPP, ubicado en el Hall 2, Stand 2G-20/30, con ingreso por Av. Sarmiento 2704. En esta edición, 37 socios del GAPP participarán activamente en el stand, consolidando la presencia de un sector clave para la industria nacional.

El GAPP, una red estratégica que agrupa a más de 250 empresas argentinas, promueve desde 2003 un modelo colaborativo de networking comercial en el país y en más de 50 mercados internacionales.

Estas empresas desarrollan equipamiento y servicios para industrias estratégicas como el Oil & Gas (Upstream, Midstream y Downstream), la minería metalífera y del litio, y la generación eléctrica. Con un enfoque en el networking estratégico, la competitividad, el desarrollo tecnológico y la internacionalización, el GAPP impulsa alianzas clave, formación técnica y acceso a mercados globales.

Leonardo Brkusic, Director Ejecutivo del GAPP, destacó: “La cadena de proveedores cuenta con una enorme capacidad de inversión, adaptación y compromiso. Muchas empresas ampliaron su capacidad productiva y tecnológica para estar a la altura de los proyectos que promete el crecimiento del no convencional y la minería. Hoy tenemos un entramado industrial con infraestructura instalada, personal capacitado y un alto grado de conocimiento técnico”.

Además, subrayó la estrategia de internacionalización del GAPP: “En un contexto de competencia local creciente, redoblamos esfuerzos para diversificar mercados. Nuestra agenda comercial 2025 incluye China, Alemania, España, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, y mercados locales estratégicos como Salta, Catamarca y San Juan. Este año lanzamos el Programa de Internacionalización para acompañar a las PyMEs en su apertura a mercados externos, reforzando nuestro ADN exportador”.

El GAPP en números (2025):

– +250 empresas socias

– 13 provincias representadas

– +42.000 empleos de alto valor agregado

– +120.000 puestos de trabajo impactados indirectamente

– +2000 líneas de productos y servicios

– +16 rubros productivos

La participación del GAPP en Argentina Oil & Gas 2025 será una oportunidad única para visibilizar el potencial de las PyMEs argentinas, consolidar alianzas y proyectar su competitividad en el escenario global.