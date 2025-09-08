Puerto Madryn sumará sus experiencias turísticas a la plataforma global Civitatis

La Secretaría de Turismo de Puerto Madryn avanza en un acuerdo con Civitatis, la compañía líder en venta de visitas guiadas y excursiones en español, con el propósito de sumar a su plataforma internacional propuestas locales vinculadas a la naturaleza, el mar, la aventura y la cultura.

La responsable del área y presidenta del Ente Mixto, Cecilia Pavia, mantuvo un encuentro con Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile y Uruguay, en el que se trabajó sobre los criterios de incorporación y curaduría de experiencias turísticas del destino.

“Nos interesa poner en valor las propuestas turísticas de Puerto Madryn a través de plataformas de primer nivel mundial como Civitatis y que más viajeros descubran nuestras experiencias”, señaló Pavia.

Con este acuerdo, se busca amplificar la presencia de prestadores locales ante una audiencia global, impulsando la comercialización de actividades distintivas de la ciudad como el buceo y snorkel con lobos marinos, el avistaje de ballenas francas y las excursiones costeras.

Actualmente, Civitatis reúne más de 95.000 actividades en 4.000 destinos de 160 países y supera los 40 millones de usuarios, lo que representa una plataforma concreta de promoción y ventas para el ecosistema turístico de Puerto Madryn.