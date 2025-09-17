Puerto Madryn será sede del 5º Torneo Indoor & Outdoor de Salvamento Acuático Deportivo

Los días 20 y 21 de septiembre la ciudad recibirá a atletas de distintos puntos del país para disputar el 5º Torneo Indoor & Outdoor de Salvamento Acuático Deportivo, un evento que se consolida en el calendario nacional y que servirá como preparación para el Lifesaving World Championships 2026, a desarrollarse en Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay, Sudáfrica.

El certamen será fiscalizado por la Federación Argentina de Salvamento Acuático (FASA) y contará con dos jornadas de competencia. El viernes 20 se realizará la modalidad indoor en el Club Ferrocarril, con pruebas de 50 arrastre, 100 socorrista y 4×50 relevo combinada. Mientras que el sábado 21 la acción se trasladará a la Playa Centro, donde se disputarán las modalidades outdoor: board race, beach flag, 90 sprint y relevo 4×90.

El torneo cuenta con el acompañamiento de la International Life Saving Federation (ILS), la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo (FLASS) y la Prefectura Naval Argentina, consolidándose como un espacio de formación, preparación y promoción de la disciplina en el país.

Este miércoles se realizó la conferencia de prensa de presentación, en la que el primero en hablar fue Adrián Escalante, representante del Club de Salvamento Deportivo Puerto Madryn. “Para nosotros es un orgullo que Puerto Madryn sea sede nuevamente de un torneo de este nivel. No solo se trata de una competencia, sino de seguir consolidando un deporte que tiene una importancia enorme para la seguridad acuática”, destacó.

En tanto, desde la Federación Argentina de Salvamento Acuático (FASA) remarcaron la relevancia de la cita como parte de la preparación hacia los compromisos internacionales. “Este torneo nos permite medir el rendimiento de nuestros atletas y ajustar entrenamientos pensando en el Mundial 2026. Es una oportunidad clave para que los chicos compitan en condiciones similares a las que van a enfrentar a nivel internacional”, señalaron.

Desde la organización destacaron que esta competencia no solo permitirá a los deportistas medirse de cara a los compromisos internacionales, sino también continuar instalando en la agenda pública la importancia del salvamento acuático deportivo como disciplina que combina rendimiento físico, entrenamiento especializado y prevención en entornos acuáticos.