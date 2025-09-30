Prorrogarían la jubilación anticipada por desempleo

El Gobierno se apresta a disponer una nueva prórroga de la Jubilación Anticipada por Desempleo al cumplirse el plazo para acceder al régimen especial que fue puesto en marcha en 2021 y extendido en 2023.

El esquema pensado para los trabajadores que tienen 30 años o más de aportes pero que le faltan hasta 5 años para jubilarse y que estuvieran desempleados volvería a ser renovado por el Ministerio de Capital Humano, según reveló el diario Clarín.

La medida fue implementada por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en septiembre de 2021 y garantiza el 80% del haber jubilatorio que corresponde percibir cuando se alcanza la edad para jubilarse (mujeres 60 años y hombres 65 años). Al llegar a dicha edad, se comienza a cobrar el 100% del haber jubilatorio de manera automática.

En octubre de 2023, antes de que Alberto Fernández deje el poder, se estableció una prórroga de dos años que vence este martes 30 de septiembre. Ahora, la administración de Javier Milei tendría decidido continuar con esta alternativa jubilatoria.

En caso de que no exista esta posibilidad, los adultos mayores que estén desocupados en el país deberían esperar a cumplir la edad establecida para iniciar el trámite jubilatorio, sin tener un ingreso disponible.

Desde que se aprobó la prestación anticipada por desempleo hasta mayo del actual calendario se jubilaron 31.029 personas, de los cuales 26.302 varones y apenas 4.727 mujeres, según los datos oficiales.

De la referenciada cifra total de argentinos jubilados mediante este sistema, actualmente están vigentes 15.039, ya que algunos encontraron un empleo registrado, dejando de cobrar el beneficio, mientras que otros ya alcanzaron la edad correspondiente para acceder a la jubilación plena.

La jubilación anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales. El régimen permite que aquellos que le faltan algunos años de aportes para acceder a la Jubilación Anticipada, se le reconocen los meses de Licencia por Maternidad, la Prestación por Desempleo y los pagos de moratorias.