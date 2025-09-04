Prorrogan investigación en causa por estafa en redes sociales



La jueza Karina Breckle hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Cibercrimen, representada por la fiscal Eugenia Domínguez, que solicitó una extensión de cuatro meses para avanzar en la recolección de evidencia digital. La audiencia se realizó en Rawson, con la presencia de la defensa, ejercida por Damián D’Antonio, que no se opuso y dejó abierta la posibilidad de una salida alternativa.

La investigación se inició a partir de denuncias por maniobras de estafa a través de redes sociales, donde se ofrecían muebles bajo un alias engañoso que inducía a error a los compradores. El dinero era recibido por el imputado, aunque se detectó que parte de esos fondos se derivaban a otros destinos, lo que abre la posibilidad de que más personas estén involucradas.

Durante la audiencia de control, la fiscal Eugenia Domínguez expuso la necesidad de prorrogar el plazo de investigación para avanzar en la obtención y análisis de mayor evidencia digital, que permita acreditar el uso del teléfono celular del imputado al momento de los hechos. Todas estas maniobras son resultado de una compleja investigación, debido al entramado de cuentas utilizadas y la dificultad que implica el seguimiento del dinero por la velocidad propia de las transacciones digitales. El acusado había manifestado haber perdido el dispositivo, pero no existe denuncia que respalde esa versión. Mientras avanza la investigación, el imputado se encuentra cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses en la Unidad 37, de Buenos Aires, y el monto obtenido a través del engaño por el que es investigado asciende a 120.000 pesos.

La defensa, a cargo de Damián D’Antonio, no se opuso al pedido de prórroga y planteó la alternativa de arribar a una conciliación o reparación. Finalmente, la jueza Breckle resolvió otorgar la prórroga de cuatro meses solicitada por la Fiscalía.