ATP 250HANGZHOU - TENIS - TOMÁS ETCHEVERRY

Por lesión, Tomás Etcheverry debió abandonar el ATP 250 de Hangzhou de tenis

El tenista argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP 250 de Hangzhou tras sufrir una lesión que lo obligó a retirarse en los cuartos de final ante el francés Corentin Moutet.

El platense, número 63 del ranking, había llegado con confianza tras la Copa Davis y sostenía una semana sólida en China.

 

Debió abandonar

En el partido, Tomás Etcheverry se mostró superior desde el inicio: ganó el primer set 6-3 con tres aces y un 79% de efectividad en el primer servicio, y rápidamente se adelantó 3-0 en el segundo parcial.

En pleno dominio, una molestia física lo dejó sin margen para continuar y lo obligó a abandonar, dándole a Moutet el pase directo a semifinales.

El corte abrupto interrumpió el buen momento del argentino, que había sido uno de los tenistas más firmes en el certamen hasta el momento.

Antes de este cruce, Etcheverry había superado sin inconvenientes a Damir Dzumhur y Rinky Hijikata, sin ceder sets y consolidando un juego que había sido bien recibido por el público local.

De hecho, al momento de su retirada, fue ovacionado por los aficionados, a quienes el argentino pidió disculpas mientras dejaba la pista.

La jornada en Hangzhou también tuvo otro golpe inesperado con la eliminación de Daniil Medvedev.

El ruso, actual número 18 del mundo, regresaba al circuito tras su polémica participación en el US Open, donde protagonizó incidentes que derivaron en una multa de 42.500 dólares y la ruptura con su entrenador y preparador físico.

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Pichetto cargó contra Caputo
Karina Milei deberá dar explicaciones
Cómo votaron los chubutenses

Elecciones 25: Alfredo Béliz continúa su agenda en el sur de Chubut
Médicos de Trelew exigen mayor seguridad tras ataque con cuchillo a una enfermera
Cierran los caminos internos de Península Valdés por barro tras las intensas lluvias