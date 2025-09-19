LUIS CAPUTO - MIGUEL PICHETTO

Pichetto cargó contra Caputo

El jefe de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, y le pidió que “deje de agraviar por tuit y se dedique a gestionar la economía”.

«Le hemos tenido una tolerancia extraordinaria. Es un ministro de Economía que nunca fue al Congreso, inadmisible”, expresó este viernes el legislador y resaltó que «en cualquier sistema político serio, democrático, parlamentario del mundo, que un ministro de Economía no vaya a la comisión a informar significaría la inmediata salida”.

En declaraciones a radio Mitre, Pichetto afirmó que «hoy tenemos un ministro que está en el rol agresivo, tuitero, de insultar al Congreso”. «Ahora que presentaron el presupuesto va a tener que venir al Congreso», advirtió.

