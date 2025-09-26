Petroleros irá al paro en los yacimientos de PeCom



El Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, denuncia el incumplimiento por parte de la empresa PECOM SAU en el traslado de trabajadores. Afirman que la empresa no ha acatado las directivas del Secretario General del Sindicato, Jorge Ávila, con respecto al traslado de trabajadores programado para el 29 de septiembre.

A través de un documento enviado a la Secretaría de Trabajo, solicita la intervención urgente del delegado regional para abordar la situación, que afecta a los trabajadores en las áreas de El Trébol-Escalante y central de la empresa PECOM SAU.

El sindicato exige que PECOM SAU garantice los derechos de los trabajadores representados y advierte sobre posibles despidos, recordando la ley de seguridad social y recuperación de la producción del 9 de junio de 2025.

Ruptura de la Paz Social

Ávila acusó que «PECOM está rompiendo la paz social en la cuenca» y confirmó un paro, «el lunes hay una medida de acción directa porque no hay respuesta sobre la continuidad laboral de los trabajadores», determinó.

El secretario general señaló la responsabilidad de YPF «porque vendió y la garantía de la gente tiene que estar ahí».

Asimismo, criticó la incompetencia de las operadoras, «lo que no podemos es generarnos este conflicto por dos operadoras incompetentes a la hora de sentarse a negociar».