Pampita habló del robo en su casa

El silencio habitual del lujoso Barrio Parque se vio alterado en las últimas horas por un episodio que rápidamente se volvió noticia nacional: la casa de Pampita Ardohain fue asaltada mientras la modelo se encontraba fuera del país. El hecho no solo generó temor y tristeza puertas adentro, sino que llevó a Pampita a regresar al país y enfrentar a la prensa. Entre el shock y la angustia la modelo se refirió a la pérdida de objetos personales que le sustrajeron, ya que tienen un enorme valor sentimental para ella, imposible de recuperar.

“Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás… Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, admitió Pampita visiblemente movilizada. La conductora remarcó que lo peor fue la pérdida de archivos y recuerdos de sus hijos, en especial de Blanca, su hija fallecida en septiembre de 2012, que guardaba en los celulares que tenía adentro de su caja fuerte y que fueron sustraídos.

“No puedo dar más datos del robo, solo decir que hay secreto de sumario, no puedo decir nada sobre el tema, solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”, insistió a la prensa, evitando ofrecer detalles que puedan entorpecer la investigación.