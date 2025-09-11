Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca y se evalúa su evolución neurológica



El fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó herido de gravedad en la cabeza en marzo último por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por las fuerzas de seguridad, fue trasladado al hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca, donde los médicos evalúan su evolución, según informó esta mañana su padre, Fabián Grillo.

“Está en rehabilitación nuevamente, ya lo trasladaron ayer al Roca y estamos expectantes con la evolución neurológica. Desde el punto de vista clínico está bien. La operación salió bien”, señaló el padre del joven de 35 años en diálogo con el programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

Fabián Grillo puntualizó que según le manifestaron los médicos que atienden a Pablo se debe esperar para “ver cómo evoluciona neurológicamente”, ya que se trata de “un proceso que es lento y lleva tiempo”.

“Este miércoles, en el transcurso de la mañana, trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”, informó la familia del fotógrafo en la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, que informa sobre su estado de salud.

Semanas atrás, la familia de Grillo había advertido que el joven se encontraba “estable” en terapia intensiva, pero no estaba teniendo la evolución esperada, y poco después se lo sometió a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde el día en que recibió las heridas.

Fabián Grillo afirmó que, tras la represión que hirió a su hijo en na marcha de jubilados en la zona de Congreso, la familia busca «mantener vivo el reclamo de justicia, ese es el rol que nos está tocando en esto».