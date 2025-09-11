Nuevo Fam Tour de agencias por la cordillera chubutense

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística de Chubut como destino nacional, se organizó un Fam Tour en la región cordillerana. De esta forma, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo recibieron a un grupo de agencias de viajes nacionales con actividades en las ciudades de Esquel, Gualjaina, Lago Puelo y Trevelin.

Las agencias de viaje que participaron fueron All seasons, Aerotur, MS y Asociados, Atrapalo, CVC, Toselli, Piamonte turismo y Pezzatti viajes, cuyos representantes recorrieron el Área Natural Protegida Piedra Parada y los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo.

Destinos

Los Fam Tour son viajes de familiarización organizados para que operadores turísticos y agencias conozcan un destino, sus atractivos turísticos, temporadas, servicios e infraestructura turística, y para que puedan vivir la experiencia del destino en primera persona para posteriormente incluirlos dentro de su oferta y comercializarlos.

Entre los principales atractivos turísticos se encuentran el Museo Leleque, la navegación por el Lago Puelo, el Laberinto Patagonia, la bodega Patagonian Wine, el Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», la Capilla Bethel, el Museo Molino Andes, la Ruta Galesa con visita a Molino Nant Fach, Viñas del Nant y Fall y Cascada Nant y Fall.

Durante la última jornada, las principales agencias de viaje realizaron un workshop con las agencias receptivas del Corredor de los Andes. En este cierre de la visita, los representantes nacionales contaron con un espacio para reforzar vínculos con las agencias de la región y, de esta manera, fortalecer al sector privado.