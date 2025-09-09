Nevadas intensas complican la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche



La Dirección Nacional de Vialidad advirtió este martes que las condiciones de circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche con El Bolsón, se presentan complicadas debido a la acumulación de nieve en la calzada.

Equipos viales se encuentran trabajando en la zona para despejar los sectores con baja adherencia, aunque se recomienda a los automovilistas transitar con suma precaución y portar cadenas.

Desde el organismo señalaron que las nevadas continuarán durante toda la jornada en distintos puntos de la cordillera, por lo que la portación de cadenas es obligatoria para circular por las rutas nacionales de la línea sur y oeste de la provincia.

Finalmente, Vialidad recordó que es fundamental respetar la velocidad precautoria, mantener la distancia de seguridad, atender los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo viajen con el cinturón de seguridad correctamente colocado.

Fuente: eqsnotas