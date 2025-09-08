Mujeres radicales de Puerto Madryn convocan a un encuentro provincial rumbo al congreso nacional en Trelew

El próximo 13 de septiembre a las 18 horas, en el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Puerto Madryn, se realizará un encuentro provincial de mujeres radicales, con el objetivo de organizar la participación de Chubut en el XIII Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que tendrá como sede a la ciudad de Trelew en septiembre de 2026.

La actividad es impulsada por la Juventud Radical y referentes locales del partido. Durante una entrevista radial, la presidenta de la Juventud Radical de Puerto Madryn, Agustina Barletta, y la secretaria del Comité local, Ligia Morel, adelantaron detalles de la convocatoria y reflexionaron sobre la participación política de las mujeres en la actualidad.

“El año que viene Chubut será sede del encuentro nacional y queremos que este espacio provincial sirva para organizarnos, proponer talleres y actividades culturales, y sumar a más mujeres a este trabajo colectivo”, señalaron.

Consultadas sobre la realidad política dentro del radicalismo, Morel destacó la importancia de erradicar la violencia de género en las instituciones partidarias y generar condiciones de igualdad. “Antes nos callábamos, hoy las jóvenes no lo hacen, y eso es lo que permite transformar”, sostuvo.

Por su parte, Barletta remarcó que la juventud tiene una mirada distinta: “No somos el futuro, somos el presente, y también vamos modificando el pasado con nuestras acciones”.

El encuentro será abierto a todas las mujeres afiliadas a la UCR, aunque también se contempla la participación de quienes deseen adherirse al partido.