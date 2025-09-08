CULTURA - MUESTRA - PUERTO MADRYN

Muestra de Jorge Saint Jean en el shopping Portal de Madryn


En el marco de las actividades programadas por el 160° aniversario de Puerto Madryn, se inauguró en el shopping Portal de Madryn la muestra “Madryn: ayer, hoy y siempre” del artista plástico Jorge Saint Jean, que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre.

El artista

Saint Jean nació en Buenos Aires y estudió dibujo de historietas en la Escuela Panamericana de Arte. Se formó además en la Mutual Estudiantes Egresados de Bellas Artes (MEEB) con Hugo Sbernini y en el taller de Aníbal Carreño, entre otros. En 1973 se trasladó a Puerto Madryn, donde reside desde entonces.

En 1981 fundó junto a Beatriz Cabezas y Ana María Kuba el grupo ARPACO (arpillera, papel y coraje), donde dicataba cursos de iniciación artística. Desde entonces desarrolló una intensa actividad docente y artística, con múltiples exposiciones individuales y colectivas. En agosto de 1982 realizó su primera muestra individual. Se contactó con Roberto Spencer y, con la vuelta de la democracia, se crearon los Talleres Municipales y de los que quedaron como profesores. Desde allí, Saint Jean comenzó a pintar intensamente y continuó su tarea de docencia en su propio estudio y en los talleres. Fue además uno de los fundadores de la Asociación de Plásticos Madrynenses (APM) en 1989 y dictó talleres en instituciones locales, entre ellas el Hospital Ísola, donde coordinó actividades plásticas en el área de Salud Mental entre 1999 y 2003.

A lo largo de su carrera participó en salones provinciales, municipales y nacionales, obteniendo reconocimientos como el tercer premio en Dibujo en el Salón Provincial de Artes Plásticas del Chubut (2010), además de menciones y selecciones en certámenes de Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Cipolletti.

