BID - JAVIER MILEI - LUIS CAPUTO

Milei y Caputo se reunieron con el presidente del BID

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo recibieron este mediodía al presidente del Banco Interamericano de Desarollo (BID) Ilan Goldfajn, y autoridades de la institución, en la Casa Rosada

De la reunión también participaron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Durante el encuentro se trataron los temas de “reformas económicas de Argentina , el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”, según informó Goldfajn.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó en sus redes sociales.

La estrategia a la que hace mención Goldfajn se refiere al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones serán destinados a “respaldar iniciativas del sector público”, mientras que los restantes US$3.000 millones irán a “fortalecer la inversión privada”.

Más temprano, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” por US$2.500 millones en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de “fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

En el marco de de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que el destino de ese monto permitirá “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, según señaló Goldfajn.

“En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales en dos frentes prioritarios: fortalecer las instituciones federales de seguridad y modernizar el sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”,  detalló el organismo.

