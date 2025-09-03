Milei encabeza la primera reunión de equipo tras la filtración de los audios de Spagnuolo y Karina Milei



El presidente Javier Milei encabeza esta mañana la primera reunión de Gabinete luego de las filtraciones de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo y de los que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que generaron una crisis en las filas libertarias.

Esta mañana, luego de la llegada del vocero presidencial, Manuel Adorni, el mandatario cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 8.57, para media hora más tarde, dar inicio al intercambio con los miembros de su equipo, y encarar un súper miércoles de actividades.

Desde las 9.30, en la mesa ovalada del salón Eva Perón, lo secundan el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis “Toto” Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Lo propio hizo Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quien se sumó 9.38, con el encuentro iniciado, dado que participó esta mañana de la apertura del ciclo “Diálogos” organizado por la Fundación Mediterránea en el Hotel Alvear.

También se encuentran presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

Los primeros dos se encuentran en el centro de la escena pública luego de que se filtrara un nuevo audio que se le atribuye a la menor de los Milei y que generó el repudio del legislador de La Libertad Avanza, quien denunció que fue grabado de manera ilegal en el Congreso.

Completan la lista de presentes el asesor presidencia, Santiago Caputo; el portavoz, Manuel Adorni; y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilli.

Los únicos dos ausentes son el canciller Gerardo Werthein, quien aseguró tener algunas líneas de fiebre, y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), hasta el momento sin motivo aparente.

El impacto de las supuestas confesiones del extitular de ANDIS, quien reveló un sistema de pedido de coimas a través del armador del interior Eduardo “Lule” Menem por orden de la menor de los Milei impactó de lleno en la gestión.

La propia Patricia Bullrich anticipó el pasado miércoles que ampliarán la denuncia contra los periodistas del stream Carnaval, el primer medio en difundir los audios, que complementa la medida cautelar ordenada por el juez Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión del material.

La de esta mañana configura la primera reunión tras el estallido del tema el pasado martes 19 de agosto. La última se dio el viernes 15 del mismo mes, cuando el mandatario invitó a almorzar a sus colaboradores y proyectó la película Homo Argentum protagonizada por el actor Guillermo Francella.

Desde el Hotel Alvear, Federico Sturzenegger reveló que el intercambio de esta mañana también incluirá en su temario la coordinación del acto de cierre de campaña bonaerense que se celebrará esta tarde en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui del municipio de Moreno.

Pese a las complejas condiciones de seguridad de la zona, el mandatario tiene intenciones de desembarcar en la Primera Sección Electoral, a las 17, para el evento final camino a las elecciones por la composición de la Legislatura de la provincia del domingo 7 de septiembre.

Se trata de la porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

En paralelo al inicio de la reunión de Gabinete, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, responsabilizó directamente al presidente Javier Milei «de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse» durante el acto a través de un comunicado, en el que solicitó además a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.

«Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer», sentenció Kicillof.

Sin embargo, por estas horas, no está en los planes de la administración libertaria modificar los planes que incluyen la presencia del Presidente, de su Gabinete, y de la secretaria general de la Presidencia.

La agenda de Milei no termina en el municipio de Moreno. Por la noche, a las 23, el mandatario y la delegación presidencial que lo escoltará, partirá rumbo a Los Ángeles en un nuevo viaje exprés por Estados Unidos.