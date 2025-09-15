CADENA NACIONAL - JAVIER MILEI - PRESUPUESTO 2026

Milei: «El equilibrio fiscal es un principio no negociable»

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional. «El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro Gobierno y es innegociable», dijo Milei al tiempo que celebró «la baja de la inflación y la pobreza, pero entendemos que muchos argentinos no lo sientan».

El Presidente anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

El Presidente afirmó que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.

De todos modos, reiteró por cadena nacional que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.

NOTICIA EN DESARROLLO

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: candidaturas testimoniales, elecciones

Freno a candidaturas testimoniales
Etiquetas: ATN, Provincias Unidas

Tensión por el veto a la ley de ATN
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Agua potable, puerto madryn, servicoop, suministro de agua

Inició la apertura de válvulas para normalizar el servicio de agua en Puerto Madryn
Etiquetas: costo de crianza, Indec

Una familia necesita más 540 mil pesos por mes para criar un hijo
Movilización en Puerto Madryn en rechazo a los vetos nacionales

Movilización en Puerto Madryn en rechazo a los vetos nacionales