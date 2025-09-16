Más de un centenar de personas en situación de calle en Comodoro Rivadavia



Semana tras semana crece la preocupación por el aumento de personas en situación de calle en Comodoro Rivadavia. Hombres y mujeres desvinculados de la sociedad, muchos de ellos alcohólicos y con problemas graves de salud. Referentes religiosos y sociales, le dan refugio a los olvidados por el sistema. Más cien personas son asistidas en diversos hogares de tránsito. AzM TV Canal 9, reveló que el acceso a la asistencia social y servicios de Salud, son el mayor obstáculo.

Claudio Rogge, pastor del albergue “Alternativa”, confió que asisten actualmente a un centenar de personas que viven en situación de calle, y familias que necesitan apoyo. Lo hacen con ropa de abrigo y alimentos durante las noches. También se ocupan de personas que necesitan asistencia sanitaria.

Rogge trabaja desde hace casi una década con personas en situación de calle, y afirma que desde el área social del municipio no le brindan apoyo porque expone la necesidad de gente ante la sociedad, y eso genera mala prensa para las autoridades.

Otro pastor, Ariel Sortano abrió recientemente un hogar para personas en situación de calle. La Casa Esperanza, un lugar con 14 plazas para niños, mujeres y hombres, donde pasar la noche y tener alimento.

En los últimos días, desde el Centro Barrial PROCAP Hogar de Cristo, comentaron que asisten a 80 personas en situación de vulnerabilidad. Salen a la calle a repartir viandas a las familias sin hogar.

Los datos indican que el servicio de salud no logra cubrir la demanda, y la asistencia social es deficiente.