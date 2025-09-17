Madryn puso en vigencia la ordenanza que prohíbe las bolsas plásticas tipo camiseta
Desde septiembre de 2025 rige en Puerto Madryn la Ordenanza Nº 13.890, sancionada en 2024, que prohíbe la entrega y uso de bolsas de plástico convencionales tipo camiseta en todos los comercios de la ciudad.
La normativa contempló un período de adecuación de 12 meses y establece que aquellos locales que aún cuenten con stock tendrán tiempo hasta el 2 de octubre para agotarlo. A partir de entonces, sólo estarán permitidas bolsas biodegradables compostables, de papel, de tela u otros materiales reutilizables.
La Secretaría de Ecología y Protección Ambiental será la encargada de autorizar y supervisar las nuevas alternativas, además de brindar acompañamiento a los comerciantes durante la transición.
La medida responde a los serios impactos ambientales que generan las bolsas plásticas: tardan siglos en degradarse, contaminan suelos y océanos, obstruyen cursos de agua y representan un riesgo para la fauna, ya que muchos animales las ingieren accidentalmente. A su vez, su fabricación y disposición final contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y liberan microplásticos que pueden afectar la salud humana.
Con esta disposición, Puerto Madryn refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible, la protección de sus ecosistemas y la implementación de políticas ambientales que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.