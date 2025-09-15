Madryn: comenzaron las refacciones en Avenida Rawson tras el derrumbe provocado por mareas extraordinarias

El área de Servicios Públicos de Puerto Madryn inició este lunes las tareas de reparación en la rambla de la Avenida Rawson al 500, donde el fuerte oleaje registrado durante las últimas mareas extraordinarias provocó el derrumbe de parte de la vereda y el talud costero. La zona más afectada corresponde al sector comprendido entre Pedro Derbes y Salta.

Desde el Municipio señalaron que los vecinos y automovilistas deberán circular con extrema precaución, ya que, aunque se dispuso la presencia de inspectores de tránsito en el lugar, las máquinas operan a pocos metros de la calzada.

El subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Salvador, explicó que los trabajos consisten en la construcción de una nueva viga de contención y la reposición de piedra y hormigón, similar a lo que ya se realizó hace cinco años en otro tramo de la rambla. “Son 50 metros que tenemos que reparar. Tenemos que extraer todo el hormigón deteriorado y luego trasladar pórfido para recomponer el sector”, indicó.

Según el funcionario, las tareas demandarán al menos una semana de trabajo intensivo, ya que además de reparar el talud deberán intervenir las veredas que también se encuentran socavadas. “Lo que buscamos es darle mayor resistencia para que, cuando la marea impacte, el agua no socave por debajo y la obra tenga más durabilidad”, detalló.

Salvador destacó que la parte de la rambla reparada hace cinco años se mantiene en buenas condiciones, aunque aclaró que la solución definitiva será el proyecto del frente costero, una obra de mayor envergadura que depende de financiamiento nacional.

“Lo importante es que lo agarramos a tiempo y el pavimento no se vio afectado. Por ahora el daño alcanza únicamente a la rambla y los primeros centímetros de la vereda”, concluyó el subsecretario.