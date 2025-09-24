FLORENCIO VARELA - LA MATANZA - MUJERES ASESINADAS - POLICÍA BONAERENSE

Macabro hallazgo: Tres jóvenes asesinadas y descuartizadas


Un macabro final en la búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres mujeres vistas por última vez el viernes pasado. Fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

La Policía Bonaerense halló los cadáveres en la vivienda a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ecopunto, energías limpias, Laguna, Madryn, totem solar

“La Laguna” ya cuenta con un Ecopunto y un centro de carga solar para celulares
Etiquetas: medicina, PSICOLOGÍA, Rizzardi, Salud mental, suicidio

Salud mental: el suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes
Etiquetas: iluminación, luminaria led, Madryn, servicoop

Servicoop avanza con la instalación de más de 1.500 luminarias LED en Puerto Madryn