Los Cipreses comenzó su temporada de Primavera 2025



El paraje trevelinense de Los Cipreses realizó la apertura de su temporada de turismo primavera 2025. El complejo “Río al Límite”, ubicado a orillas del rio Futaleufú, fue escenario para el acto oficial encabezado por el intendente Héctor Ingram, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, junto a prestadores que integran el grupo de Agroturismo de Los Cipreses.

Figueroa, al hacer uso de la palabra, destacó la labor de ese grupo, a quienes señaló como “los verdaderos protagonistas: anfitriones que, con dedicación, esfuerzo y amor por su tierra, reciben tanto a visitantes como a vecinos. Han sabido mostrar que el agroturismo también es una forma de valorar la producción local, de abrir las tranqueras, de compartir saberes y de invitar a vivir experiencias auténticas”.

“No están solos. En la Secretaría de Turismo y el Municipio todos tienen un equipo que los acompaña”, dijo la funcionaria dirigiéndose a los prestadores presentes, “abrazamos cada nueva iniciativa, promovemos el trabajo en conjunto y acompañamos a todos los emprendimientos que deciden apostar al crecimiento colectivo”.

Finalmente, Figueroa valoró “una gestión iniciada por mi antecesor, Juan Manuel Peralta: desde este mes Los Cipreses cuenta con un servicio de informes turísticos. Con dos personas que trabajan para recibir y orientar a quienes llegan a este hermoso lugar, que es la puerta de entrada para los visitantes que llegan desde Chile”.

Desde el sector privado

Mónica Araneda, en representación del grupo de Agroturismo de Los Cipreses señaló: “Estamos trabajando juntos por el desarrollo sostenible vinculado al turismo con fuertes apuestas familiares de inversión privada”, pronunciándose a favor del sostenimiento de propuestas que, “la experiencia turística rural en Trevelin y sus Parajes deje huellas, haciendo honor a todos los criterios de sustentabilidad que venimos proponiendo hace 10 años”.

Finalmente, Araneda se refirió a la polémica suscitada semanas atrás a partir del tratamiento mediático respecto a la utilización de animales (caballos) en la oferta turística. “Acompañamos nuestras actividades con animales dentro de los criterios de bienestar animal”, remarcando que los turistas, “celebran nuestra vinculación (con los animales) (…) que es parte de nuestra relación fundacional como familias rurales”.

Participaron del evento los concejales Facundo Pais y David Arakawa; el coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Producción, Nicolas Ewdokimof; el director de Gobierno Marcelo Sosa; el director de FM del Valle, Matías Álvarez. También estuvo presente la presidenta de la Cámara de Prestadores Turísticos, Roxana Velázquez.