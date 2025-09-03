Lorenzetti sobre la libertad de expresión: “Es central para la democracia»



El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó el derecho a la libertad de expresión, aseguró que el Máximo Tribunal tiene una amplia jurisprudencia en su defensa y enfatizó que no la cambiará.

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que «si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga».

El cortesano se excusó de profundizar el tema, haciendo alusión a las últimas denuncias del gobierno y fallos judiciales para no caer en prejuzgamiento.

Lorenzetti también se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte.

“Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó.

Lorenzetti se presentó este miércoles en el ciclo “Diálogos” que está desarrollando la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

El presidente de la Corte Suprema sostuvo que «la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar».

En relación con temas de fondo, Lorenzetti destacó que «la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante en las instituciones».

Explicó que la situación actual provoca que «los grandes temas no se solucionen, se trasladen».

Describió que «Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos». Lorenzetti resaltó que «como país vivimos de fracaso en fracaso».

El presidente de la Corte insistió en la necesidad de «defender la democracia el estado de derecho».

Afirmó que «la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos».