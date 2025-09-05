Lo sorprendieron robando dentro de una carnicería y terminó detenido

En la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Quinta de Puerto Madryn intervino en un hecho de presunto robo ocurrido en la carnicería La Perla del Valle, ubicada en calle Alvear al 2100.

La alerta fue emitida por el Centro de Monitoreo, que advirtió la presencia de un hombre dentro del local comercial. Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con la denunciante, quien manifestó haber escuchado ruidos en el patio que comparte con el comercio y logró observar a un sujeto desde una ventana, aportando detalles sobre su aspecto físico y su vestimenta.

Con esa descripción, se realizó un rastrillaje en la zona y se logró dar con el sospechoso en la intersección de Juan B. Justo y Azcuénaga. El individuo, identificado como E.R.I, de 26 años, tenía en su poder una mochila y una bolsa con carne.

En el lugar intervino personal de Policía Científica y se informó a la fiscal de turno, quien dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.