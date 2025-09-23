Las bolsas de cereales piden que la eliminación de retenciones sea permanente



Las Bolsas de Cereales y Comercio del país celebraron la eliminación de retenciones, pero al mismo tiempo reclamaron que la medida sea permanente.

“Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país valoran como un paso en la dirección correcta el dictado del Decreto 682/25 respecto de la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre”, señalaron en un comunicado de prensa.

Afirmaron que “la eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas retenciones es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”.

“No obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”, concluyeron las instituciones.