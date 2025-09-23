CEREALES - RETENCIONES

Las bolsas de cereales piden que la eliminación de retenciones sea permanente


Las Bolsas de Cereales y Comercio del país celebraron la eliminación de retenciones, pero al mismo tiempo reclamaron que la medida sea permanente.

“Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país valoran como un paso en la dirección correcta el dictado del Decreto 682/25 respecto de la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre”, señalaron en un comunicado de prensa.

Afirmaron que “la eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas retenciones es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”.

“No obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”, concluyeron las instituciones.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Congreso, GUILLERMO FRANCOS, interpelación

Francos al Congreso: “Si me convocan a una interpelación, iré»
Etiquetas: chubut, fit, turismo

Confirman que Chubut tendrá stand institucional en la FIT
Etiquetas: CENTOLLA, INIDEP, Pesca, producción

El INIDEP evalúa a la centolla en el Área Central