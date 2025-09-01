Lamine Yamal sorprendió a Nicki Nicole con un anillo de diamantes



El joven futbolista Lamine Yamal, una de las figuras emergentes del fútbol europeo con apenas 18 años, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram en donde mostró el costoso regalo que le hizo a Nicki Nicole.

En las imágenes, Yamal mostró un llamativo anillo de diamante azul que le habría regalado a la artista, acompañado de la escueta pero significativa descripción: «30. «. El posteo fue interpretado por muchos como una señal clara de que el vínculo entre ambos va en serio.

El costoso obsequio, que no pasó desapercibido por el tamaño del diamante ni por su particular color, se volvió rápidamente viral, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Días atrás, se pudo ver a la pareja muy “acaramelada” en el cumpleaños número 25 de la cantante. En ese contexto, también no pasó inadvertido un impresionante collar de diamantes que lució la rosarina en esa noche especial. Aseguran que Yamal estaría detrás del costoso detalle, diseñado por Víctor Rodríguez, joyero reconocido por trabajar con estrellas del fútbol internacional, y quien ya ha creado collares de lujo para el joven.