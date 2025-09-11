La Voz Argentina en vivo: qué pasa este jueves y a qué hora es la gala



uego de varias jornadas con algunas interrupciones en sus emisiones, La Voz Argentina regresó este miércoles con su “Segundo Round”, la nueva etapa, que este jueves tiene al Team Luck Ra como protagonista.

A pesar de la interrupción en su programación, que generó malestar entre los fans, el programa continúa en su camino hacia la gran final.

La producción de Telefe tiene este jueves su programa en su horario habitual de 21.45, con el “Segundo Round”, manteniendo el formato a través del cual los jurados continúan afinando.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.