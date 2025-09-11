LA SOLE - LA VOZ ARGENTINA - LALI - LUCK RA - MIRANDA - NICO OCCHIATO - VO ARGENTINA

La Voz Argentina en vivo: qué pasa este jueves y a qué hora es la gala


uego de varias jornadas con algunas interrupciones en sus emisiones, La Voz Argentina regresó este miércoles con su “Segundo Round”, la nueva etapa, que este jueves tiene al Team Luck Ra como protagonista.
A pesar de la interrupción en su programación, que generó malestar entre los fans, el programa continúa en su camino hacia la gran final.
La producción de Telefe tiene este jueves su programa en su horario habitual de 21.45, con el “Segundo Round”, manteniendo el formato a través del cual los jurados continúan afinando.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: aprevide, argentina, futbol, Independiente, justicia, libertadores de america

Independiente anunció en un comunicado su regreso al estadio con tribunas clausuradas
Etiquetas: Gobernadores, Javier Milei, MESA FEDERAL

El Gobierno inició la mesa de diálogo federal con tres gobernadores afines
Etiquetas: atomik, CICLÓN, deudas, futbol, Moretti, San Lorenzo, Torneo Clausura

San Lorenzo, al límite: el plantel frenó acciones publicitarias y lanzó un ultimátum por la deuda salarial