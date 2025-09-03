La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas



La Selección argentina abrió las puertas para la prensa en su penúltimo entrenamiento, llevado a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, previo al partido ante Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A falta de la llegada del mediocampista Alexis Mac Allister, quien fue titular en la victoria del pasado domingo del Liverpool por 1-0 frente al Arsenal en la Premier League, el director técnico de La Albiceleste, Lionel Scaloni, comienza a definir el equipo que irá de arranque contra la “Vinotinto”.

Justamente, una de las incógnitas es la presencia del nacido en Santa Rosa, ya que viene de recuperarse de una lesión muscular, por lo que el entrenador del combinado nacional podría optar por darle descanso dado que solamente completará un entrenamiento -el del miércoles- con el equipo.

Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, quien será baja por suspensión y no integró la lista de convocados por lo que tampoco jugará ante Ecuador. En tanto, Scaloni no descartaría la opción de jugar con cuatro centrocampistas. En principio, la misma estaría conformada por Leandro Paredes, Thiago Almada, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister o Giovanni Lo Celso.

En la delantera, el DT oriundo de Pujato también mantendría una duda. Con Lionel Messi como titular y capitán, Julián Álvarez y Lautaro Martínez pelearán por el otro puesto de atacante, con una leve ventaja del jugador del Atlético de Madrid.

El probable equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.