Trelew y Comodoro Rivadavia en el podio de la pobreza en Patagonia



El Indec informó hoy que la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas. Si bien Patagonia exhibe el menor porcentaje de pobreza en el país, de los aglomerados relevados, Trelew y Comodoro Rivadavia se ubican entre los tres con mayor porcentaje de pobreza en la región.

La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%, donde reside el 31,6% de la población.

Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.

En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas. En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.

La región con mayor incidencia de la pobreza en las personas durante el 1° semestre de 2025 fue el Noreste (39%); y la de menor, la Patagonia (27%).

En el análisis pormenorizado de la región Patagonia, se observa que Comodoro Rivadavia-Rada Tilly ostenta un 26,9% de personas en situación de pobreza y Rawson-Trelew un 30,1%, superadas solamente por Río Gallegos con un 32,3%.

