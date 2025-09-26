ANTONELLA - NATACHA JAITT - VALENTINO

La palabra de la hija de Natacha Jaitt tras la fuerte denuncia de su hermano


El hijo de Natacha Jaitt, Valentino Yospe, contó por primera vez el calvario que vivió junto a su tío Ulises Jaitt tras haber quedado huérfano y tenerlo a este como cuidador. El joven de 19 años dio detalles de episodios de mucha violencia y contó que se escapó de su casa y estuvo viviendo en un hogar.
Su hermana mayor, Antonella Olivera, trabaja como DJ y vive en España, pero a pesar de la distancia quiso estar presente de alguna manera para apoyar a Valentino.
«Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía para expresarse», expresó la joven de 26 años.
«Al mismo tiempo, creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite», finalizó Antonella en su descargo.

