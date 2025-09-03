«La industria pesquera no soporta incrementos de costos en transporte y logística», advierte el sector

En un comunicado oficial que lleva la firma de la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Amarillas de Chubut (CAFACH), la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), transmiten al sector vinculado a la Cámara del Transporte, que «en función de la delicada situación que afronta la actividad pesquera, no es posible continuar incrementando costos«.

«La coyuntura de la industria, a la luz de recientes conflictos que demoraron el inicio de la temporada, hace inviable soportar nuevos incrementos de tarifas», señala el documento.

Advierten que «las estructuras de costos han colocado a la actividad pesquera en un punto crítico que hace necesario revisar para hacer sostenible a la industria, y así lo han entendido distintos eslabones de la cadena productiva congelando valores y tarifas, en la comprensión que no hay margen, en este contexto, para sumar presión al fino equilibrio que requiere el sector».

«El transporte y la logística forman parte de la cadena del esquema productivo de la pesca, pero al igual que otros sectores que componen la industria, hoy no es factible incrementar tarifas, por lo que se requiere trabajar en forma constructiva generando consensos para lograr herramientas que hagan sostenible la actividad a largo plazo», expresa el comunicado.

Desde el sector advierten sobre la necesidad de resolver cuestiones tarifarias, de tasas y, especialmente, las retenciones que afectan a las exportaciones.