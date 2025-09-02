La impactante habilidad de Minerva Casero



Minerva Casero acudió como invitada a «Otro día perdido», el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y sorprendió al mostrar una curiosa habilidad que tiene desde que aprendió a escribir.

La hija de Alfredo Casero puede escribir al revés, como si fuera en espejo, y a gran velocidad, sin equivocarse. “Lo hice toda la vida. Les escribo una cosita y ustedes la tratan de leer”, expresó mientras le hacían llegar una pizarra para que hiciera la demostración. Y agregó: «Si alguien me ve y tiene un diagnóstico, le pido que me avise».

“¿Te gira la cabeza 360º también?”, quiso saber Pergolini y la actriz contestó con humor: “Todavía no, pero le estoy dando tiempo”.

Minerva también escribió en japonés ya que ella acudió a un colegio donde le enseñaron ese idioma: “Mi papá tiene toda esta situación con Shima Uta, un tema exitoso, vinculado también con el mundo del deporte que lo cantó en el Mundial Corea-Japón. De hecho, sacó discos solo en Japón que acá no están”.

“Hablo japonés mínimamente, como alguien que dejó de hablar durante muchísimo tiempo. Si pongo una peli, la entiendo. Pero hablo como si fuera un chico de siete años”, aseguró.