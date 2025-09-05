JUANA REPETTO

Juana Repetto habló de su embarazo: “Me siento horrible”


Juana Repetto está embarazada por tercera vez y cada niño fue buscado de manera diferente. Su primer hijo lo tuvo sola, mediante un tratamiento que realizó para ser madre a los 27 años, mientras que su hijo menor llegó como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.
Tras anunciar su separación, solo semanas después reveló que estaba esperando a su tercer hijo, pero que no pensaba reconciliarse con su ex.
La actriz se caracteriza por compartir el día a día de su vida en las redes sociales, donde tiene una gran cantidad de seguidores. En esta oportunidad, habló sobre su embarazo.
“Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nuevo nivel de agotamiento? ¿O qué?”, consultó a sus seguidoras.
Luego preguntó qué les gustaría saber sobre el embarazo: “Bueno, ¿qué, qué quieren saber de mi embarazo? Hablá del bebé, contanos del bebé. ¿Qué quieren saber? Digan”.
Entonces contó que tras haber atravesado una fuerte gripe que la hizo frenar por unos días, ahora continúa con malestares: “Me sentí para el orto, mal. Con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en los embarazos y este… que fue toda la mudanza, el caos de la mudanza, viviendo con gente acá adentro, todavía trabajando, todavía no terminé de ser desarmar cajas, agotamiento… Me sentí muy mal”.
“Primer embarazo que me siento horrible. Quizá el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal”, se sinceró la actriz.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Madryn, mujer indigena

En Madryn se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena
Etiquetas: inseguridad, Madryn, moto, policía, robo

Detuvieron a dos jóvenes tras robar una motocicleta en Puerto Madryn
Etiquetas: Carne, Madryn, robo

Lo sorprendieron robando dentro de una carnicería y terminó detenido