Instalan luces led en distintos puntos de Puerto Madryn

Servicoop lleva adelante un intenso “Plan de Modernización de Alumbrado” sobre distintos puntos de la ciudad. Desde que comenzó el año van instalados más de 1400 nuevo led en plazas, espacios comunes, corredores escolares, paradas de taxis y colectivos, puestos de control policial y principales arterias de la ciudad.



En esta oportunidad, se colocaron led sobre la ruta N°1 en los accesos sur y norte de la ciudad. Respecto del acceso sur, se construyeron bases y se instalaron nuevas columnas del servicio de alumbrado, logrando de esta manera ampliar la cobertura del servicio y además se reemplazó en su totalidad los artefactos de sodio, por nuevas luminarias led. En tanto que en el acceso norte, se colocaron luminarias led, desde la intersección de las rutas A010 y N° 1 hacía el centro de la ciudad.

Los nuevos artefactos led poseen una vida útil más prolongada respecto de los de sodio, también aportan mayor luminosidad y además contribuyen con la eficiencia energética. Es importante resaltar que el “Plan de Modernización de Alumbrado” se ejecuta de forma simultánea en los distintos barrios, por lo que se avanza de manera paulatina e integral, no sólo reemplazando luminarias de sodio por led, sino también ampliando en diversos puntos de la ciudad.