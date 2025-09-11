Hallaron muerto al argentino secuestrado en Brasil



El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves, según informó su hijo.

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

Alan, uno de sus hijos, dialogó con este medio y señaló: «Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.

“Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río. La policía de turistas está en investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda. Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares”, explicó Alan, quien viajó para colaborar con las tareas de rastreo.

De acuerdo con la denuncia de su familia, la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

También se detectó una fotografía tomada a las 7 de la mañana en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.