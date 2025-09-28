Hallan el cadáver de un hombre que estaba desaparecido en Comodoro Rivadavia



Tras un intenso operativo de búsqueda desplegado desde el pasado viernes en Comodoro Rivadavia, este domingo apareció el cuerpo de Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, en inmediaciones del predio de veteranos del Club Petroquímica, en la zona norte de la ciudad.

Sifuentes había sido visto por última vez en Kilómetro 8 y su desaparición había generado preocupación.

La Fiscalía investiga las circunstancias de la desaparición y deceso de Sifuentes, y aguarda el resultado de la autopsia.