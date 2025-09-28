CADAVER - COMODORO RIVADAVIA

Hallan el cadáver de un hombre que estaba desaparecido en Comodoro Rivadavia


Tras un intenso operativo de búsqueda desplegado desde el pasado viernes en Comodoro Rivadavia, este domingo apareció el cuerpo de Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, en inmediaciones del predio de veteranos del Club Petroquímica, en la zona norte de la ciudad.

Sifuentes había sido visto por última vez en Kilómetro 8 y su desaparición había generado preocupación.

La Fiscalía investiga las circunstancias de la desaparición y deceso de Sifuentes, y aguarda el resultado de la autopsia.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra
Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: emergencia en discapacidad, marcha

Nueva marcha por la “aplicación inmediata” de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Etiquetas: Ascenso, Deportivo Madryn, futbol, Liga Profesional, Primera Nacional

Deportivo Madryn ganó ante Arsenal y está en la final por el ascenso
Etiquetas: campaña electoral, Javier Milei, recorrida presidencial, Tierra del Fuego

Milei inicia en Tierra del Fuego una recorrida por diversas provincias