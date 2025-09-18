Grioni aclaró dudas sobre la excepción al código para el Club de Pesca

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Puerto Madryn, Tommaso Grioni, se reunió este jueves con concejales para abordar el expediente presentado por el Club de Pesca “El Golfo”, que contempla un anteproyecto de desarrollo en la zona costera. La convocatoria surgió a raíz de dudas planteadas por los ediles acerca del alcance de la iniciativa, que incluye la construcción de un hotel sobre un futuro SUM.

Durante el encuentro, Grioni explicó que el planteo principal giró en torno a la excepción solicitada al Código de Planeamiento Urbano, ya que el sector donde se prevé el proyecto actualmente no permite edificaciones adicionales a las ya existentes.

“Se trata de un anteproyecto, por lo que está sujeto a modificaciones. Nuestra perspectiva, por ahora, es plantear las condiciones que establece el código y qué implicaría dar la excepción para que el club pueda avanzar”, señaló.

Luego, el funcionario indicó que cualquier iniciativa en la costa requiere estudios técnicos específicos, como análisis de suelo e informes hídricos, antes de que pueda obtener una aprobación final. Si el Concejo pudiera habilitar la excepción, el expediente deberá recorrer un proceso dentro de la Secretaría, donde se evaluará la factibilidad técnica.

Respecto a las inquietudes planteadas por los concejales, Grioni detalló que giraron en torno a si el trámite constituía una excepción puntual o una modificación del código urbano, además de los planteos de vecinos vinculados a la posible pérdida de visibilidad hacia la costa.

Además, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de si esta excepción sienta precedentes para el resto de la franja de tierras que va desde el Club de Pesca hasta donde está Prefectura Argentina y aclaró que en caso de que a futuro exista algun otro proyecto se analizará en forma particular.

Por último, Grioni aclaró que desde la Secretaría aún no cuentan con documentación técnica más allá de lo presentado al Concejo, aunque reiteró que, de avanzar, se recomendarán indicadores y limitaciones específicas para normar la ejecución del proyecto.

Si bien fue un gran avance en la discusión interna que se viene dando en el interior del Concejo Deliberante, este viernes podrá marcar el rumbo del debate cuando el Consejo de Planeamiento Urbano se reuna y trate el tema, más allá de que su decisión no es vinculante.