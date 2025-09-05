Flor Vigna quebró en llanto en un streaming y reveló que le pide ayuda al ChatGPT



Flor Vigna acudió como invitada al programa “Patria y Familia”, de Luzu, y se emocionó al hablar de su vínculo que terminó mal con Luciano Castro y que ella volcó en sus canciones.

“Yo no me puedo estar paralizando, decir ‘tengo miedo’, porque ya lo hice. No contar todo lo que me pasa para que no venga el notero de LAM”, dijo la influencer, entre lágrimas.

“Vos viviste momentos en el Bailando como muy picantes”, le señaló la hermana de Lali Espósito y ella respondió: “Ahí me hice refuerte, por ahí hice una introspección que no hubiese hecho. Ni en pedo me victimizo, pero simplemente es como decir ‘no quiero contar mi historia ahí’, la quiero contar en YouTube haciendo un videoclip”.

La artista decidió consultarlo con el ChatGPT: “Hace 10 años me dedico a lo artístico, y tengo la oportunidad en diferentes medios, pero bueno, hace tres decidí ser productora porque en un momento me peleé con la exposición. Es más, hace poco lo hablé con ChatGPT de vuelta, porque mi psicóloga no tenía turno. Le dije: ¿será que no me gusta más cantar, actuar, bailar? Y ChatGPT me decía: ‘no, tranqui, es la industria, es la presión. Te gusta, pero por ahí, lo que no te gusta, es la exposición’”.

“La exposición tiene ese lado de que estás abriéndote todo el tiempo en cuerpo y alma, pero tampoco me voy a poner a llorar por eso, sino porque hay cosas que yo entendí que no las quiero exponer, porque son traumas míos, de cosas que me pasaron, y tampoco quiero poner un victimario ni hacerme la víctima. Al fin y al cabo, yo soy bastante espiritual y digo: ‘bueno, esta persona fue un maestro a su forma, en algo que yo tenía que aprender’, entonces lo laburo en forma privada, y cuando me lo ponen en forma pública, obvio que son procesos que todavía, por ahí, no sané”, declaró Flor, que en su reciente canción se muestra muy superada.

Tras salir del streaming, habló con la prensa y dijo: “Yo sé que la cago, después veo la entrevista y digo ‘la cagué’. Primero es que es pasado y tengo que dejar de hablar del pasado”.

“Yo trato de verlo de una forma espiritual para sanar. Uno a veces se abandona mucho porque quedás encandilado cuando aparece un narcisista. Que no te estafen. Avalo mucho lo que dijo Sabri (Rojas), lamentablemente pasa mucho lo que le pasó a ella. Le deseo lo mejor, incluso creo que Griselda le va a hacer bien, ojalá que lo pueda ayudar, quizás tenga algo para contar en el futuro… Yo tengo 20 años menos, entonces me pegaron un baile total, era muy fácil manipularme”, cerró Flor Vigna.