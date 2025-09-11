Fijan nuevos precios para los biocombustibles



El Gobierno fijó los nuevos precios para los biocombustibles que regirán desde septiembre.

Lo hizo a través de las resoluciones 368/2025 y 369/2025 de la Secretaría de Energía publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Así estableció el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en $ 1.408.687 por tonelada.

En tanto, para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, se ha fijado un precio mínimo de adquisición de $ 857,006 por litro.

Para el bioetanol elaborado a base de maíz, el precio mínimo de adquisición es de $ 785,468 por litro.