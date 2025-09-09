COLONOSCOPIA - FEDE BAL - VIDEOCOLONOSCOPIA

Fede Bal pidió normalizar la colonoscopia y mostró cómo se realizó el procedimiento en sus redes sociales


Fede Bal sorprendió a sus seguidores al mostrar sin filtros su procedimiento anual tras vencer el cáncer en 2020: una videocolonoscopia. El actor busca concientizar y normalizar el estudio que logró salvar su vida años atrás.
Con un posteo en sus redes sociales y video ilustrativo, el actor describió el procedimiento y su importancia.
“Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único q importa es SABER CÓMO ESTAMOS. Como está nuestra salud», reflexionó.
De esta manera, compartió su modo de ver el estudio: “Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista”.
“Recorda que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro”, remarcó.
El actor fue diagnosticado con cáncer de colon en fase avanzada en pleno confinamiento por el COVID-19, tras realizarse los estudios correspondientes y procedimientos necesarios, en julio de ese mismo año compartió la feliz noticia de que había vencido la enfermedad.
«El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenes un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenes más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente.
Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual», cerró en su posteo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, MANUEL ADORNI

Adorni confirmó que Milei anuncia el Presupuesto 2026 el lunes a las 21
Etiquetas: iluminación, servicoop

Instalan luces led en distintos puntos de Puerto Madryn
Etiquetas: Aruba, Buenos Aires, CÓRDOBA, Mendoza

Aerolíneas Argentinas inaugura nueva ruta hacia Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza