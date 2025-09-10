Evangelina Anderson estaría teniendo un affaire con un futbolista casado: quién es



Evangelina Anderson habría recuperado «el tiempo perdido» y estaría disfrutando de su nueva vida de soltera. Días atrás, trascendió que la modelo estaría “chongueando” con un hombre menor que ella y ahora se sumó un nuevo dato: se trataría de un futbolista que está casado.

Yanina Latorre fue la encargada de informar sobre el polémico affaire de la ex de Martín Demichelis con un hombre en pareja y criticó su postura frente a la prensa.

“Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja”, comenzó diciendo en SQP.

Sin brindar nombres por respeto a la familia de la persona involucrada, Yanina compartió detalles de cómo inicio el vínculo entre él y la modelo: «Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa».

«Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo ‘encontraban’ porque él está semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado», sumó.

Según Yanina, no catalogaría al señalado como “un chongo” porque asegura que ella “un poco se enganchó”: “Me animé a contar esto, porque dos personas, mientras estaba al aire, me escribieron”.

Por último, la conductora de Sálvese quien pueda reveló el dato más secreto: «Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue».

Quién es la persona que estaría teniendo un affaire con Evangelina Anderson

Según informó el portal PrimiciasYa, el hombre en cuestión sería nada más y nada menos que el futbolista de Boca y de la Selección, Leandro Paredes, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez con su esposa Camila Galante.

Sin embargo, la versión de Evangelina Anderson es que no está en pareja con nadie y mucho menos con un casado.

Meses atrás, los rumores de que el futbolista estaría siendo infiel a Galante fueron tomando aún más fuerza desde su llegada al país para iniciar su temporada en Boca Juniors. Sin embargo, la pareja se mostró sólida desde el principio y no han reaccionado a los comentarios de los portales.