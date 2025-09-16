En un atractivo duelo de argentinos, Vélez y Racing inician la llave de Cuartos de Final de Copa Libertadores 2025

Esta tarde, Vélez y Racing, iniciarán la llave de Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América 2025, con el partido de Ida de su serie.

El encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

«El Fortín» y «La Academia» disputan su lugar en Semifinales

El Vélez Sarsfield que dirige el entrenador Guillermo Barros Schelotto, viene de empatar en 0-0 frente a Huracán el pasado viernes, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura, cotejo que afrontó con algunos jugadores suplentes pensando en el cotejo de Libertadores frente a Racing.

Para este inicio de serie ante «La Academia», Barros Schellotto haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el ´Globo´: el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.

Además, el DT mantiene una duda y es el ingreso de Imanol Machuca o la ratificación de Matías Pellegrini en el once titular.

Por su parte, Racing, dirigido por Gustavo Costas, viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el juego disputado el pasado viernes por el interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde presentó un once inicial alternativo.

Para este encuentro ante Vélez, el director técnico racinguista haría tres modificaciones: el uruguayo Gastón Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny.

Fútbol – Copa Libertadores de América 2025

Cuartos de final – Partido de ida

Probables formaciones Vélez Sarsfield – Racing Club

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing Club: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Horario: 19 TV: FOX Sports