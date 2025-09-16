En Europa premian a los turistas que se portan “bien”



En los últimos meses, decenas de populares destinos europeos han impuesto multas, impuestos y otras restricciones a los viajeros, en un intento de combatir el turismo excesivo. Sin embargo, el año pasado Copenhague adoptó un enfoque muy distinto; la ciudad empezó a recompensar a los turistas que demostraran un comportamiento responsable y consciente a través de la iniciativa CopenPay. El principal objetivo de este plan es mostrar a los viajeros que las acciones por el clima pueden ser mucho más fáciles de lo que piensan, en un esfuerzo por promover el turismo sostenible. Los incentivos incluyen el alquiler gratuito de bicicletas, excursiones en barco y almuerzos para los viajeros que ayuden en los jardines comunitarios, recojan basura y utilicen el transporte público.

Tras las medidas de Copenhague, otras ciudades y destinos europeos como Berlín, Helsinki y Bremen han manifestado su interés por probar el mismo sistema.

«Desde que lanzamos CopenPay el verano pasado, hemos recibido un enorme interés de ciudades y oficinas de turismo de Europa, Asia y Norteamérica, todos deseosos de saber más sobre CopenPay y nuestros aprendizajes», declaró en un comunicado de prensa Søren Tegen Petersen, director general de Wonderful Copenhagen. «Hasta ahora, hemos compartido conocimientos sobre CopenPay con más de 100 interesados».

Recompensas para viajes en tren y estancias más largas

Berlín estudia poner en marcha el año que viene una nueva iniciativa que podría recompensar a los viajeros que lleguen en tren, se queden más tiempo, coman alimentos vegetales y participen en actividades ecológicas, con ventajas como descuentos en la entrada a museos, comida gratis y alquiler gratuito de bicicletas.

Se espera que este plan ayude a reducir la brecha entre los turistas que quieren ser más responsables, pero no saben cómo, y su comportamiento real. La ciudad ha sugerido que utilizará aplicaciones móviles y sistemas basados en puntos para agilizar el proceso de recompensa y compromiso, además de asociarse con empresas locales.

Helsinki también está interesada en seguir el ejemplo de Copenhague e introducir su propia versión de un sistema de recompensas. Es probable que se centre especialmente en el turismo regenerativo y los proyectos de restauración del Mar Báltico, en colaboración con otros destinos bálticos y nórdicos. El plan también animaría a los turistas a utilizar el transporte público y la bicicleta, con recompensas como comidas gratuitas y descuentos en excursiones, entre otras experiencias.

Del mismo modo, otra ciudad alemana, Bremen, ya ha introducido una campaña de cooperación con Deutsche Bahn para promover el turismo sostenible, con planes de utilizar el modelo CopenPay para un mayor desarrollo. Como parte del plan, los clientes que pernoctan en Bremen reciben bolsas sorpresa con pequeños regalos y vales de diferentes empresas turísticas locales.

«La campaña fue muy bien acogida por nuestros visitantes y nos ha animado a seguir ampliando el concepto, reforzando Bremen como destino sostenible. Para 2026, estamos planeando una iniciativa aún mayor», declaró en el comunicado de prensa Oliver Rau, Director General de Marketing y Turismo de Bremen, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH.

Los destinos de esquí más populares de los Alpes, como Via Lattea (Italia) y Les Gets-Morzine (Francia), también ofrecen este año descuentos de hasta el 25% en los forfaits para los visitantes que lleguen en tren.

Bebidas gratis y acceso a museos

Recompensar a los turistas por un comportamiento responsable no es un concepto totalmente nuevo, ya que otras ciudades como Londres cuentan desde hace años con sus propios planes locales similares. En el mes de julio, conocido como julio sin plástico, los visitantes y residentes de Londres han sido recompensados con una bebida gratis por participar en limpiezas.

En Suiza, los viajeros que optan por explorar el país en transporte público obtienen entrada gratuita a más de 500 museos con un Swiss Travel Pass, así como hasta un 50% de descuento en la mayoría de los ferrocarriles de montaña.

Wild Sweden, una empresa de vacaciones galardonada, también ofrece acceso al spa y una comida gratis en el Hotel Savoy de Lulea a los visitantes que lleguen a la Laponia sueca en tren para sus vacaciones de auroras boreales y fauna salvaje.

La primavera pasada, Normandía puso en marcha una tarifa baja en carbono que ofrecía un descuento de al menos el 10% en la entrada a 90 atracciones y sitios culturales. Se aplica a los visitantes que llegan a la región septentrional de Francia en autobús, tren o bicicleta, y puede utilizarse en castillos, museos, monumentos y parques, así como en alquiler de bicicletas, piragüismo y escape rooms, entre otras actividades.