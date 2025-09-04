El rotundo cambio de look de Peter Lanzani, para un nuevo proyecto teatral



Peter Lanzani se cortó el pelo, dejó atrás su barba tupida y sorprendió a sus seguidores con varias publicaciones en sus redes sociales en el marco de El emperador de Gynt, el protagónico que lleva adelante en la Avenida Corrientes.

El cambio de look, además del personaje, viene de un trasfondo poco agradable a nivel social ya que el artista contó que le “duele” el prejuicio sobre su imágen: “Me tildaron de todo, desde sucio hasta linyera, desde zurdo de izquierda asqueroso hasta facho de derecha. Hiere. Por sobre todas las cosas, somos seres sensibles. Por más que la gente se haga la dura, las balas pasan”.

En los posteos desde el escenario, se puede ver a Lanzani con un estilo que podría retrotraer a sus seguidores a la época de Casi Ángeles, cuando interpretaba a Thiago Bedoya, en la serie producida por Cris Morena entre 2007 y 2010, momento también de su noviazgo con Lali Espósito.

Lanzani interpreta a más de 14 personajes en la historia nacional, basada en un poema del noruego Henrik Ibsen. Así, el artista se sube a las tablas del Teatro Broadway, en la piel de Pedro Gynt, un hombre que, para huir de la banalidad, se sumerge en sus fantasías y busca darle un sentido a su vida antes de ser «fundido» por el Fundidor de Almas.