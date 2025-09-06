El Peso del Corazón inaugura la muestra ‘Relatos del Agua’

Este sábado 6 de septiembre a las 19 horas, en el Museo Municipal de Arte, ubicado en avenida Roca 444 de Puerto Madryn, el Colectivo de Artistas “El Peso del Corazón” inaugurará la muestra “Relatos del agua”.

La exposición, dirigida y curada por Abraham Votroba, reúne las miradas de 14 artistas: Ana Casal, Ariel Gómez, Berta Giménez, Claudia Balsategui, Eloísa Cereseto, Georgina Conti, Jeissy García, Marcela Arzuaga, Mariela Villar, Miriam Zabala, Mirta Casassus, Ulises Wohlers, Victoria Noemí Vidal y el propio Votroba, quienes proponen una reflexión a partir del agua como fuente de inspiración y encuentro con la naturaleza.

La muestra permanecerá abierta hasta finales de octubre y podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 18 horas, y los sábados de 14 a 19 horas en el Museo Municipal de Arte (Av. Roca 444). Las instituciones interesadas en coordinar visitas educativas podrán comunicarse a través del correo [email protected].

El colectivo

El Peso del Corazón fue creado en 2012 por Abraham Votroba y está integrado por artistas de distintos puntos del país, constituyendo un espacio de producción, análisis y acompañamiento de procesos creativos. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado ensayos, charlas, salidas fotográficas y numerosas muestras en diferentes ciudades.

Sobre Abraham Votroba

Nacido en Misiones en 1979, se formó como fotógrafo profesional y técnico superior en imagen fotográfica en la Escuela Argentina de Fotografía. Entre 2013 y 2017 fue fotógrafo de la revista Casa FOA y coordinó el Foro de Porfolios de los Encuentros Abiertos–Festival de la Luz.

Además, participó en numerosas muestras individuales, publicó libros y en 2018 obtuvo una beca para el Meeting Place de FotoFest en Houston. Al año siguiente integró el proyecto Plural, organizado por el Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI en Madrid.

Sus obras forman parte de colecciones privadas y museos en Argentina y en el exterior. Reside en Buenos Aires, donde desde 2012 dirige El Peso del Corazón, espacio de curaduría, gestión cultural y formación en fotografía. Actualmente expone en Hanford Design (Recoleta, Buenos Aires) y en Amber (Punta del Este, Uruguay).