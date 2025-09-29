El padre del niño muerto fue imputado por homicidio culposo agravado

La audiencia se realizó el mediodía del lunes por el hecho ocurrido este domingo a la madrugada, cuando un niño de un año perdió la vida luego de un vuelco ocurrido en la rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo.

El vehículo involucrado fue un utilitario Renault Kangoo conducido por Leandro Damián Ríos, de 23 años, quien perdió el control al llegar a la rotonda. Como consecuencia del vuelco, su hijo de un año, que viajaba con él, fue despedido del rodado y sufrió lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital local por particulares que colaboraron en el rescate, pero lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

El fiscal de turno, Dr. Mauricio Baigorria, dispuso la detención del conductor y su imputación por el delito de homicidio culposo agravado. También se ordenó la realización de pericias viales y el test de alcoholemia practicado por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre.

Durante la intervención en el hospital se presentó la madre del niño, quien manifestó que el menor se encontraba bajo el cuidado del padre en el marco de un régimen de visitas.

La audiencia de apertura de investigación y control de detención se llevó a cabo el lunes al mediodía en Tribunales. La Fiscalía imputó al joven el delito de «homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol», conforme lo previsto en el artículo 84 del Código Penal en relación con el artículo 84 bis, primer y segundo párrafo, que establece penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.