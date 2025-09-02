El oro supera los US$ 3.500 por onza y alcanza un nuevo récord histórico



El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico en el comienzo de septiembre, al superar los US$ 3.500 por onza y en lo que va del año acumula un alza superior al 30%.

El valor del metal asciende por sexta jornada consecutiva este martes 2 de septiembre y quiebra un nuevo récord al llegar a US$3.550,20, en medio de las crecientes expectativas por el recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) y la inestabilidad del dólar.

En este contexto, el dólar se mantiene cerca de mínimos en más de un mes frente a otras divisas, lo que abarata al oro para los inversores extranjeros. En circunstancias de volatilidad y tasas bajas, el metal, que no ofrece rendimientos, suele verse favorecido.

Al mismo tiempo, también exhibe una apreciación considerable en su valor, ya que el precio de la plata subió 1,8% hasta alcanzar los US$41,46, superando los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011.

Ante el alza en el valor del oro y en la previa de las elecciones legislativas en el país, que acrecientan el interés de los inversores por resguardarse, es oportuno recordar que en la Argentina se puede invertir en el metal por medio de distintas alternativas, como acciones, CEDEARs, Fondos Comunes de Inversión (FCI) o la tradicional compra física.

Opciones para invertir en oro desde Argentina

– Compra de oro físico: es posible adquirir lingotes y monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas y joyerías.

– Cedear ETF del oro: cualquier interesado puede adquirir el Cedear «GLD» e invertir en el ETF más grande del mundo, que replica el rendimiento del oro. Cotiza en pesos y no se necesita cuenta en el exterior.

– Cedears de mineras de oro: también existe la posibilidad de invertir en compañías mineras como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos operan en la Bolsa de Nueva York y en el mercado local a través de CEDEARs.

– Portafolio Simple (Bañados en Oro): la inversión se cristaliza con activos vinculados al oro. Tiene bajo riesgo operativo

– Paxos Gold (PAXG): esta opción permite invertir a través de criptomonedas. Consiste en un token digital que representa una onza de oro real.