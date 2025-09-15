El Maitén recibió la Copa Argentina de Newcom “Roberto Stoppiello”
El pasado fin de semana, se disputó en la localidad de El Maitén, la convocante Copa Argentina de Newcom “Roberto Stoppiello”.
El certamen fue organizado por la Federacion Chubutense de Vóley y acom0ñdo por Chubut Deportes.
Tres dias en plena competencia y con gran presencia de equipos
Con una importante concurrencia de jugadores de 35 equipos en las categorías mixtas +40, +50, +60 y +68 se vivieron 3 días intensos de competencias en los dos gimnasios de la localidad, donde se midieron los elencos locales y los procedentes de Esquel, Corcovado, Lago Puelo, Epuyén, Gobernador Costa, Paso del Sapo, Alto Rio Senguer, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura y Neuquén.
El evento contó con el apoyo de Chubut Deportes y en representación del ente deportivo provincial, estuvo el gerente Lucas De Godos destacó la tarea organizativa de esta gran fiesta deportiva que llevó adelante FEVA (Federación del Voleibol Argentino) y el municipio local, que durante el 12, 13 y 14 de septiembre albergaron esta importante competencia.
De Godos, también resaltó la relevancia y el importante significado del homenaje a Don Roberto “Ruso” Stoppiello, uno de los pioneros y formadores del vóley hace más de 20 años en la región cordillerana y andina de Chubut, quien marcó un gran legado deportivo.
Vale destacar que en la ceremonia también se destacó a los jugadores que nos representan en el seleccionado argentino.
El certamen culminó este domingo, con las finales en cada una de las categorías definiéndose a los campeones y podios.
Newcom – Copa Argentina “Roberto Stoppiello”
Resultados finales
Categoría +40
1 RUNNERS XTREM (Comodoro Rivadavia)
2 NEWCOM LAGO PUELO
3 BLACK DRAGONS
4 LEONES
5 ARRAYAN
6 EL MAITEN
Categoría +50
1 INDEPENDIENTES (Trelew)
2 ANDINOS
3 RENACER GR
4 LEONES
5 AGUILAS DORADAS
6 DEL SUR NEWCOM
7 RAWSON CAP
8 SGCH3
9 VILLANOS
10 RUNNERS XTREM
11 RK8
12 CLUB DEPORTIVO SENGUER
13 RENACER COM.RIV
14 GALACTICOS
15 EL MAITEN
16 LAGO PUELO
Categoría +60
1 DEPORTIVO MADRYN (Puerto Madryn)
2 RENACER NEWCOM
3 PATAGONIA UNIDA
4 ANDINOS
5 ABROJAL
6 UNIDOS POR EL NEWCOM
7 DEL SUR NEWCOM
8 AGUILAS DORADAS
9 EL MAITEN
10 VILLANOS
Categoría +68
1 LOS NAHUEL (SC de Bariloche)
2 AGUILAS DORADAS
3 CONDORES NEWCOM