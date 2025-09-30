CHUBUT - ESPADA - MADRYN - VIVIENDAS

El IPV implementa un Sistema de Codeudores Solidarios para fortalecer el pago de cuotas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut confirmó la implementación de un Sistema de Codeudores Solidarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las cuotas de los adjudicatarios y avanzar en la entrega de viviendas con escritura definitiva.

En diálogo con El Diario Web, el titular del IPV, Guillermo Espada, explicó que esta figura permitirá que un co-deudor respalde al futuro propietario hasta la constitución de la escritura, fomentando la responsabilidad y la solidaridad en los pagos. “Hay que ser solidarios en el pago de la cuota porque hay muchas familias esperando su vivienda”, señaló Espada, destacando que la morosidad en algunos conjuntos habitacionales llega entre el 40 y 50%.

Además, el IPV trabaja para mejorar la comunicación con los adjudicatarios y ha incorporado la verificación en bases de datos como Veraz para quienes no cumplan con sus obligaciones. “La vivienda es una prioridad en una familia. Estamos buscando cambiar un esquema cultural donde a veces se prioriza un celular o un auto antes que la vivienda”, aseguró Espada.

En cuanto a Puerto Madryn, Espada confirmó que las primeras escrituras de distintas viviendas que se anunciarán en los próximos días, mientras que los trabajos en las 114 viviendas (ubicadas en Juan B. Justo y Hansen) avanzan según el cronograma, con la expectativa de entregarlas el próximo año. También se mantiene la planificación de nuevos proyectos de viviendas en toda la provincia, con una demanda sostenida en todas las localidades.

Espada subrayó que el IPV no solo trabaja en la construcción de viviendas, sino que también atiende distintas problemáticas habitacionales en el interior provincial, donde muchas familias poseen viviendas precarias y requieren apoyo para mejorar su calidad de vida.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político
Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Elias, justicia, marcha

Familiares y vecinos marcharon por justicia tras la muerte del bebé Elías en Puerto Madryn
Etiquetas: chubut, elecciones 25, K, Llaryora, Madryn, milei, Provincias Unidas

Llaryora destacó el rol productivo de Chubut y pidió respaldo para Provincias Unidas
Etiquetas: Cenpat, diputados, elecciones, Luque, Madryn

Luque aseguró que están “cada vez más cerca” de lograr las dos bancas en Diputados