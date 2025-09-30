El IPV implementa un Sistema de Codeudores Solidarios para fortalecer el pago de cuotas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut confirmó la implementación de un Sistema de Codeudores Solidarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las cuotas de los adjudicatarios y avanzar en la entrega de viviendas con escritura definitiva.

En diálogo con El Diario Web, el titular del IPV, Guillermo Espada, explicó que esta figura permitirá que un co-deudor respalde al futuro propietario hasta la constitución de la escritura, fomentando la responsabilidad y la solidaridad en los pagos. “Hay que ser solidarios en el pago de la cuota porque hay muchas familias esperando su vivienda”, señaló Espada, destacando que la morosidad en algunos conjuntos habitacionales llega entre el 40 y 50%.

Además, el IPV trabaja para mejorar la comunicación con los adjudicatarios y ha incorporado la verificación en bases de datos como Veraz para quienes no cumplan con sus obligaciones. “La vivienda es una prioridad en una familia. Estamos buscando cambiar un esquema cultural donde a veces se prioriza un celular o un auto antes que la vivienda”, aseguró Espada.

En cuanto a Puerto Madryn, Espada confirmó que las primeras escrituras de distintas viviendas que se anunciarán en los próximos días, mientras que los trabajos en las 114 viviendas (ubicadas en Juan B. Justo y Hansen) avanzan según el cronograma, con la expectativa de entregarlas el próximo año. También se mantiene la planificación de nuevos proyectos de viviendas en toda la provincia, con una demanda sostenida en todas las localidades.

Espada subrayó que el IPV no solo trabaja en la construcción de viviendas, sino que también atiende distintas problemáticas habitacionales en el interior provincial, donde muchas familias poseen viviendas precarias y requieren apoyo para mejorar su calidad de vida.